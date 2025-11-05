Inician las practicas del Surf City El Salvador Longboard Championships del WSL

Este día en las costas salvadoreñas inició una jornada de prácticas del Surf City El Salvador Longboard Championships de la World Surf League, la cual reúne a la élite de la tabla larga del mundo.

Ocho mujeres e igual número de hombres conforman las escuadras en competencia por el título mundial de longboard. La hawaiana Honolua Blomfield es una de las figuras en este torneo.

En el top ocho masculino está el filipino Rogelio Jr. Esquievel y el australiano Kai Ellice-Flint, el primero hará su participación en el match 1, y Kai en el cuatro. En femenino, la actual campeona mundial, Rachael Tilly, hará su debut en el match 1