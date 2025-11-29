Calor y fuertes vientos para los últimos días de Noviembre

El mes de noviembre finaliza con un ambiente caluroso, acompañado de vientos acelerados y la probabilidad de lluvias de corta duración en distintos puntos del país, según el pronóstico meteorológico más reciente.

Las temperaturas se mantendrán bastante cálidas:

Occidente: entre 31 °C y 34 °C

entre 31 °C y 34 °C Zona central: entre 31 °C y 35 °C

entre 31 °C y 35 °C Mínimas: alrededor de 21 °C

Además, se prevé la presencia de vientos del noreste, con ráfagas de hasta 30 km/h, especialmente durante este sábado.

También existe la posibilidad de lluvias rápidas y de corta duración sobre la cordillera volcánica, propias de la transición hacia la época seca.