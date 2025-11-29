MARN: «Noviembre finaliza con calor, vientos y probabilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que noviembre finalizará con un ambiente caluroso, vientos nortes y probabilidad de lluvias en todo el territorio salvadoreño.

«Noviembre finaliza con calor, vientos y probabilidad de lluvias de corta duración y rápido desplazamiento en algunos puntos», manifestó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.

El meteorólogo del MARN Amides Figueroa, mencionó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 31-34 °C en la zona occidental, de 31-35 en la zona central y de 32-36 °C en la zona oriental.