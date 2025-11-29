Equipos salvadoreños debutarán en el Americas Winners Cup 2025

La III Americas Winners Cup 2025, esta por iniciar en El Salvador, debido a ser el país anfitrión contará con ocho equipos en competencia: cuatro femeninos y cuatro masculinos, entre ellos cuatro que debutarán en este torneo internacional.

En la rama femenina participarán por primera vez San Salvador BS y Garita Palmera. Las capitalinas llevan dos años en la Liga de Fútbol Playa, organizada por el INDES, logrando un título en la segunda categoría y el ascenso a la primera, donde alcanzaron la semifinal.

En masculino, el campeón y el subcampeón de la LFP, Arcos y Garita Palmera, se presentarán por primera vez en el evento que reúne a los mejores equipos de la región.

Jennifer Ramírez, portera del equipo ahuachapaneco, aseguró que, como equipo debutante en la Americas Winners Cup, han entrenado para mostrar su mejor fútbol ante rivales de renombre.