Capturan a hombre que trasladaba marihuana en un recipiente plástico

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Víctor José Escalante Catalán en el cantón Las Chinamas, en Ahuachapán Centro, quien presuntamente trasladaba marihuana en un recipiente plástico.
«Víctor José Escalante Catalán trasladaba marihuana en un recipiente plástico cuando fue intervenido en el cantón Las Chinamas, en Ahuachapán Centro», manifestó la PNC en redes sociales.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía Nacional Civil será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.