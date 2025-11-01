Contingente de El Salvador llega a Jamaica para apoyar labores de rescate y ayuda humanitaria

Con el objetivo de brindar apoyo en diferentes labores y entregar la ayuda humanitaria, el contingente de El Salvador se encuentra en Jamaica, concretamente en la capital.

«El contingente nacional llegó a Kingston, capital de Jamaica, la madrugada de este sábado y ya se encuentra en el Up-Park Camp, la base de operaciones destinada para brindar apoyo», indicó la Secretaría de Prensa.

El contingente salvadoreño integrado por más de 300 profesionales especializados en operaciones de búsqueda, rescate, salvamento acuático y atención médica de emergencia.

El Gobierno del Presidente Bukele ya se ha solidarizado con otros países como Turquía, Honduras y Costa Rica, que han enfrentado diversas emergencias por problemas sanitarios o debido al azote de fenómenos naturales.