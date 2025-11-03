Condenan hasta 472 años de cárcel a pandilleros de la MS-13

La Fiscalía General de la República informó que pandilleros pertenecientes a la MS-13 recibieron hasta 472 años de cárcel debido a los delitos como homicidio agravado, terrorismo, organizaciones terroristas, tráfico ilícito, entre otros otros.

«En septiembre del 2021, algunos de estos sujetos ametrallaron un autobús en la ciudad de San Miguel como medida de presión para que los empresarios de buses pagaran la renta que les exigía la pandilla», dijo la FGR.

«Los imputados interceptaron la unidad de transporte, bajaron a algunos pasajeros y comenzaron a disparar, dejando como resultado a una persona lesionada» agregó la FGR.