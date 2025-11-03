Alcaldía brinda refugio a personas en situación de calle por frente frio

Por
Dennis Leiva
-

Con el objetivo de brindar solidaridad a personas en situación de calle, la Alcaldía de San Salvador Centro brindó refugio, alimento y un trato digno a dichas personas.

«Nuestros equipos recorren las calles brindando abrigo, traslado seguro y calor humano a personas en situación de calle que más lo necesitan», mencionó la alcaldía.

La Comuna capitalina manifestó que las personas en situación de calle fueros trasladadas hacia el Complejo Kathya Miranda.

