Alcaldía brinda refugio a personas en situación de calle por frente frio

Con el objetivo de brindar solidaridad a personas en situación de calle, la Alcaldía de San Salvador Centro brindó refugio, alimento y un trato digno a dichas personas.
«Nuestros equipos recorren las calles brindando abrigo, traslado seguro y calor humano a personas en situación de calle que más lo necesitan», mencionó la alcaldía.
La Comuna capitalina manifestó que las personas en situación de calle fueros trasladadas hacia el Complejo Kathya Miranda.
En el📍Complejo Kathya Miranda, cada persona recibe refugio, alimento y un trato digno que reconforta el alma.🍲
El Alcalde Mario Durán reafirma su compromiso: ante el frente frío, nadie quedará desamparado.