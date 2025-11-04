Paratleta salvadoreño consigue bronce en los 100 metros planos del paratletismo

Marcelo Quezada logró una medalla más para El Salvador tras conseguir la presea de bronce en los 100 metros planos masculinos, en los VI Juegos Parapanamericanos Santiago 2025.

En la sesión matutina, Quezada registró un tiempo de 14.60 segundos, resultado que lo ubicó en el tercer lugar de la competencia. El oro fue para el mexicano Guillermo Lozano con 12.92 segundos, mientras que la plata quedó en manos del brasileño Fabricio Ribeiro, quien marcó 13.14.

«Estoy feliz, es la primera vez que consigo una medalla; aunque no sea la de primer lugar, estoy feliz por conseguir medalla para nuestro país”, expresó el paratleta.