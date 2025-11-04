MARN: «El cielo poco nublado en la mayor parte del país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se espera que en la mayor parte del territorio salvadoreño halla un cielo poco nublado.

«Este martes se mantendrá el cielo poco nublado en la mayor parte del país, con ambiente cálido durante el día y fresco por la noche», mencionó el MARN en redes sociales.

De acuerdo con la cartera de Medio Ambiente, Durante la mañana, no se prevén lluvias.

Mientras que para la tarde, se esperan lluvias en sectores de la zona oriental y franja volcánica central y oriental.