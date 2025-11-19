MARN: «Este miércoles trae calor, nubosidad y algunas lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles se espera que predomine el calor la nubosidad y algunas lluvias en el territorio salvadoreño.

La Cartera de Medio Ambiente mencionó que por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con algunas lluvias cerca del mediodía en la cadena volcánica occidental y zona norte.

Aparte que, por la tarde se formarán lluvias y tormentas en la zona norte y franja volcánica, y por la noche podrían continuar en esos mismos sectores.

«Toma en cuenta que el viento podría generar ráfagas de hasta 30 km/h en zonas altas», indicó el MARN en redes sociales.