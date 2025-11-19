Nayib Bukele anuncia la tercera etapa de Doctor SV

El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció por medio de redes sociales sobre la tercera etapa de Doctor SV, de 41 a 50 años, con el objetivo de brindar su asistencia para grupos etarios más avanzados.

«Ya abrimos la tercera etapa: de 41 a 50 años. En otras palabras, Doctor SV ya está disponible para todos entre 18 y 50 años, y muy pronto estará abierto para todos los salvadoreños», mencionó el mandatario en redes sociales.

La app brinda atención médica asistida por IA, medicamentos, imágenes, estudios de laboratorio, salud mental y mucho más, todo completamente gratis.

«Seguimos avanzando hasta construir el mejor sistema de salud del mundo, si Dios nos lo permite», añadió Bukele.