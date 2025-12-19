Asamblea Legislativa aprueba emisión digital y gratuita del NIT desde cualquier parte del mundo

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley del Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco, que permitirán la emisión del Número de Identificación Tributaria (NIT) de forma digital, gratuita y a través de una plataforma electrónica administrada por el Ministerio de Hacienda.

La reforma representa un paso significativo en la modernización del sistema tributario salvadoreño, al actualizar una normativa vigente desde 1972 y adaptarla al uso de herramientas tecnológicas que buscan fortalecer la eficiencia, seguridad y control en la administración fiscal.

A partir de esta aprobación, la Administración Tributaria queda facultada para registrar y emitir el NIT por medios electrónicos, sin necesidad de presentar documentos físicos ni realizar pagos por el trámite. El servicio estará disponible tanto para salvadoreños como para extranjeros, incluso para quienes se encuentren fuera del territorio nacional.

La legislación reformada establece que cada persona natural o jurídica inscrita contará con un NIT único, permanente, universal, digital y gratuito. Asimismo, se elimina el cobro de tasas o cuotas que anteriormente se exigían para la emisión del documento, mediante la derogación de disposiciones específicas contenidas en la ley.

La nueva plataforma digital permitirá a los contribuyentes realizar el trámite de manera ágil y remota, facilitando el acceso al NIT para actividades como inversiones, adquisición de bienes inmuebles o la apertura de cuentas bancarias en el país, tanto a nivel nacional como internacional.

Las enmiendas también contemplan mecanismos para la corrección inmediata de errores u omisiones detectadas durante la emisión del NIT digital. En caso de requerirse la reposición del documento, el procedimiento deberá efectuarse nuevamente a través de la plataforma electrónica, previa verificación de identidad por parte de la autoridad competente.

Con estas reformas, el Estado busca simplificar procesos, reducir costos administrativos y fortalecer la inclusión de más contribuyentes al sistema fiscal, en línea con los esfuerzos de digitalización y modernización de los servicios públicos.

