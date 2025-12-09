El periodista salvadoreño Soudi Jiménez recibe reconocimiento del Ayuntamiento de Los Ángeles

Los Ángeles, California. En el marco del Día de la Herencia Salvadoreña-Americana, el periodista Soudi Jiménez recibió un reconocimiento por el Ayuntamiento de Los Ángeles por su trayectoria en los medios de comunicación dando visibilidad a la comunidad salvadoreña en el sur de California.

Este reconocimiento fue entregado por el Concilio de Los Ángeles y el Comité de Hermanamiento de las Ciudades de Los Ángeles-San Salvador en la reunión realizada el viernes 5 de diciembre en el recinto municipal.

Jiménez, originario de Ahuachapán, publicó en febrero de 2025 el libro Ecos Migrantes en donde recoge una serie de relatos periodísticos que documentan las luchas y las contribuciones de la comunidad centroamericana y latina en California.

“Me siento honrado y agradecido por este reconocimiento; mi trabajo periodístico ha estado enfocado en darle visibilidad a la comunidad salvadoreña y centroamericana, en el camino hemos cubierto temas sobre comunidades de otras naciones que enriquecen la diversidad latina. Este reconocimiento ratifica el compromiso que tengo con la comunidad migrante”, indicó el periodista galardonado.

Jiménez llegó en 2005 a Los Ángeles como funcionario diplomático para el Consulado de El Salvador, en 2012 fue contratado para la publicación en español del diario Los Angeles Times, medio para el que ha realizado coberturas sobre migración en Guatemala, Colombia y El Salvador.

Su carrera periodística comenzó en San Salvador, en donde fue corresponsal desde 1997 para la revista Radio World International y en 1999 trabajó como reportero para el noticiario del Canal 21.

“El camino no ha sido fácil, mi carrera ha tomado diferentes rumbos desde que comencé a ejercer el periodismo hace 28 años. Tengo que reconocer que la formación académica que obtuve en la Universidad de El Salvador ha sido clave, esa preparación ha sido fundamental para aprovechar cada oportunidad laboral en El Salvador y en Estados Unidos”, señaló Jiménez.

En la ceremonia, auspiciada por las concejales del Distrito 1, Eunisses Hernández y del Distrito 7, Mónica Rodríguez, también fueron reconocidos los comunicadores salvadoreños Norma Roque (Univision); Eduardo Mendoza, conocido como Eddie One (Mega 96.3 FM), Letty Peniche (Power 106), Balbino Avilés (Telemundo) y Antonio Ayala (Hola El Salvador USA).

En 2023 el Concilio de Los Ángeles declaró el 2 de diciembre como el Día de la Herencia Salvadoreña-Americana. Desde entonces esta es la tercera vez que se conmemora el legado de esta comunidad, coincidiendo esta vez con el vigésimo aniversario del hermanamiento entre las ciudades de Los Ángeles y San Salvador, firmado en enero de 2005.

Estas iniciativas han sido impulsadas por el activista salvadoreño Carlos Vaquerano, originario de Apastepeque, San Vicente. Este inmigrante llegó a Los Ángeles en 1980 huyendo de la guerra civil. En 1995 fundó el Fondo Salvadoreño Americano para el Liderazgo y la Educación (SALEF) y desde 2018 es director ejecutivo de la Clínica Romero, institución que fue creada en 1983.

Como presidente del Comité de Hermanamiento de las Ciudades de Los Ángeles-San Salvador, Vaquerano ha impulsado intercambios culturales y asesoramiento de proyectos entre ambas municipalidades, eso incluye reuniones con funcionarios de agencias de seguridad y oficiales electos. También ha llevado a delegaciones de concejales, asambleístas y senadores de California a San Salvador. En mayo de 2007, el entonces alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, visitó la capital salvadoreña, luego hicieron lo mismo otras delegaciones como parte de ese intercambio de cooperación.