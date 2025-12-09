Junior Achievement El Salvador impulsa la formación tecnológica con el desarrollo presencial de CAPACITA+, iniciativa regional de Google Cloud

Junior Achievement El Salvador desarrolló con éxito la edición presencial de CAPACITA+, una iniciativa regional impulsada por Google Cloud que busca preparar a jóvenes y profesionales en habilidades tecnológicas esenciales para los empleos del futuro. El evento, realizado en San Salvador, permitió capacitar a 200 participantes salvadoreños en competencias de inteligencia artificial, contribuyendo al fortalecimiento del talento digital en el país.

Como parte del esfuerzo regional de Google Cloud para capacitar a un millón de personas en América Latina, CAPACITA+ tiene como objetivo democratizar el acceso a la formación tecnológica mediante metodologías innovadoras y contenidos especializados. En El Salvador, Junior Achievement fungió como anfitrión presencial exclusivo, garantizando un proceso académico estructurado, accesible y alineado con las necesidades del mercado laboral moderno.

La iniciativa contó con el acompañamiento del equipo local de JA El Salvador, asegurando un entorno formativo óptimo para el aprendizaje de conceptos de inteligencia artificial, automatización y computación en la nube. Los participantes tuvieron la oportunidad de explorar herramientas tecnológicas de vanguardia aplicables a diversos sectores productivos.

Además, CAPACITA+ refuerza el compromiso de Junior Achievement con la creación de oportunidades reales para la juventud salvadoreña, integrando competencias digitales como eje fundamental del desarrollo profesional y la empleabilidad sostenible.

Ricardo Monterroza, Director Ejecutivo de Junior Achievement El Salvador, destacó:

“En Junior Achievement El Salvador trabajamos para que cada joven tenga acceso a herramientas que impulsen su creatividad, potencien la innovación y fortalezcan su espíritu emprendedor. La formación tecnológica es hoy indispensable para acceder a oportunidades laborales de calidad y construir un futuro próspero para nuestro país.”

Un representante de Google Cloud para Latinoamérica agregó:

“CAPACITA+ es una iniciativa diseñada para acelerar el aprendizaje en habilidades digitales y potenciar el talento de la región. El apoyo de Junior Achievement El Salvador ha sido fundamental para garantizar una experiencia formativa de alto nivel y un impacto real en los participantes.”

Puntos Clave de la Iniciativa CAPACITA+

· 200 salvadoreños capacitados en habilidades de inteligencia artificial.

· Desarrollo presencial coordinado exclusivamente por Junior Achievement El Salvador.

· Parte de la meta regional de Google Cloud de formar a 1 millón de personas en América Latina.

· Enfoque en IA, nube, automatización y herramientas tecnológicas emergentes.

· Programa gratuito y accesible para jóvenes y profesionales.

Junior Achievement El Salvador es la representación oficial de Junior Achievement Worldwide, una de las organizaciones educativas sin fines de lucro más grandes y con mayor trayectoria en el mundo, con presencia en más de 100 países. Nuestra misión es inspirar y preparar a los jóvenes para que se puedan desempeñar con liderazgo en un mundo globalizado.