MARN: «Continuarán las lluvias este martes en distintos puntos del país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes las lluvias se seguirán presentando en distintos puntos del país, a partir del mediodía.

«Continuarán las lluvias este martes en distintos puntos del país. En la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y El Bálsamo, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador», dijo el MARN.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente por la tarde, el cielo permanecerá nublado sobre la cordillera volcánica y alrededores, con lluvias, especialmente en la zona norte del centro y oriente.

«En la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores del centro del país. El viento alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h en zonas altas», indicó el MARN en redes sociales.