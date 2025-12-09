Filme «Luciérnagas en El Mozote» se estrenará en el territorio salvadoreño

La película «Luciérnagas en El Mozote» basada en la Masacre de El Mozote, ocurrida entre el 11 y el 12 de diciembre de 1981 se estrenará este jueves 11 de diciembre en el territorio salvadoreño.

La película que fue dirigida por el salvadoreño Ernesto Melara, la cual contará la historia de un niño de 10 años quien fue superviviente de la masacre y poco a poco llega a manos de miembros de la guerrilla, quienes le brindan protección.

Entre los actores y actrices de esta película se encuentran: La española Paz Vega, reconocida en el cine europeo y hollywoodense, Mena Suvari, recordada por su papel en American Beauty. También participan Jeff Fahey, con trayectoria en series como Lost, y Juan Pablo Shuk, actor colombiano ampliamente conocido en América Latina.

Destacando, el largometraje fue rodado en locaciones de Morazán y San Salvador durante 27 días, durante noviembre de 2022. Para 2025 Ernesto Melara quien fue el director y guionista falleció. A pesar de ello, el proyecto avanzó hasta estar en un 90 % finalizado.

Además, La gran premier se realizó en la primera semana del mes, con la presencia confirmada de la actriz española Paz Vega.