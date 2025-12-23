Manuel Bello: «Tenemos más de 400,000 registros de usuarios»

El Director de Doctor SV, Manuel Bello, informó que tienen más de 400 mil registros de usuarios en la app, con un promedio de 11,000 a 12,000 consultas diarias, siendo un 20% atenciones a menores de 18 años.

«Tenemos más de 400,000 registros de usuarios, un promedio de entre 11,000 a 12,000 consultas diarias, básicamente el 20 % de estas atenciones son a menores de 18 años», manifestó Manuel Bello en una entrevista.

El titular de Doctor SV, indicó que tienen una buena cantidad de salvadoreños arriba de 60 años, en el sistema, acortando la brecha digital, aparte cuentan con más de 1,500 médicos atendiendo a sus usuarios.

“Nosotros estamos atendiendo consultas de primer nivel, quiere decir que son: catarros, resfriados, gripes, fiebres, dolores de cabeza, dolores abdominales, diarreas, padecimientos de rodillas (de reciente aparición); esto no quiere decir que, si un paciente tiene un padecimiento crónico, pero necesita recibir atención, perfectamente puede entrar a la plataforma”, aseguró