Daniel Méndez: «Tenemos 200,000 personas inscritas»

El Secretario de Innovación, Daniel Méndez, informó que el programa Certifícate ya cuenta con 200 mil personas inscritas, con el objetivo a la formación tecnológica y el desarrollo del talento digital de la población salvadoreña.

«Tenemos 200,000 personas inscritas. Herramientas como esta son las que nos permiten avanzar, no tenemos limitación de hora, se puede descargar en el celular, se pueden tomar los cursos que deseen, es asincrónica, no hay excusas para continuar formándose», dijo el titular de Innovación.

El funcionario mencionó que las empresas también pueden utilizar esta plataforma para capacitar a su personal.

“Las empresas también pueden utilizar esta plataforma para capacitar a su personal. Hay muchas opciones en temas de tecnología, hay cursos específicos de inteligencia artificial, por ejemplo, y Certifícate permite a los usuarios conocer más sobre esto y cómo se puede emplear”, añadió.