Anuncian martes con cielos despejados y sin lluvias

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se espera un cielo despejado y sin lluvias en el territorio salvadoreño, aparte de que se presentarán vientos.

«Este día tendremos cielos despejados y sin lluvias, se mantiene la presencia de vientos con ráfagas de hasta 40 km/h», manifestó el MARN.

Además, la Cartera de Medio Ambiente, mencionó que se espera que el ambiente sea caluroso durante el día y fresco por la noche y madrugada.