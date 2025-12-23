Realizan inspecciones en puestos de productos pirotécnicos en San Luis Talpa

Por
Dennis Leiva
-

con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevenir incidentes durante la temporada, Cuerpo de Bomberos junto con Protección Civil desarrollaron inspecciones en puestos de ventas de productos pirotécnicos en el distrito de San Luis Talpa, La Paz Oeste.

«Realizamos acciones de monitoreo preventivo en ventas colectivas de productos pirotécnicos en San Juan Talpa, La Paz Oeste», manifestó Cuerpo de Bomberos mediante su cuenta de X.

«Estas acciones forman parte del trabajo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que a través de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil fortalece la prevención», añadió la Secretaría de Prensa.

