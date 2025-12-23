Realizan inspecciones en puestos de productos pirotécnicos en San Luis Talpa

con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevenir incidentes durante la temporada, Cuerpo de Bomberos junto con Protección Civil desarrollaron inspecciones en puestos de ventas de productos pirotécnicos en el distrito de San Luis Talpa, La Paz Oeste.

«Realizamos acciones de monitoreo preventivo en ventas colectivas de productos pirotécnicos en San Juan Talpa, La Paz Oeste», manifestó Cuerpo de Bomberos mediante su cuenta de X.

🎄 En el marco del #PlanFinDeAño 2025, personal de nuestra Dirección junto a @BomberosSV realizan inspección en ventas de productos pirotécnicos. 🎆



📍Distrito de San Juan Talpa, La Paz Oeste.



✅️ Con el fin de prevenir incidentes. pic.twitter.com/hEGk1ohxgz— Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) December 23, 2025

«Estas acciones forman parte del trabajo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que a través de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil fortalece la prevención», añadió la Secretaría de Prensa.