Orquesta Sinfónica hace presentación especial en el Centro Histórico

Con el objetivo de fomentar la cultura para el entretenimiento de nacionales y extranjeros en vísperas de Navidad, este pasado 23 de diciembre la Orquesta Sinfónica de El Salvador deleitó al público con una presentación especial en la plaza Gerardo Barrios.

“Para el Ministerio de Cultura traer a la Orquesta Sinfónica de El Salvador en este formato de pequeños ensambles nos permite tener un acercamiento con las familias salvadoreñas, estar en el territorio, estar presentes en las celebraciones quizá más importantes que tiene el núcleo familiar en esta época del año como es la Navidad y la transición al nuevo año”, valoró el subdirector nacional de Artes, Julio Artero.

Los asistentes disfrutaron de un espectáculo inigualable, con un repertorio de canciones navideñas; mientras compartían tiempo de calidad con sus familiares, en un ambiente seguro

Ese clima de seguridad que se vive en el país permite que las familias acudan a este tipo de eventos culturales, sin importar el horario. Ahora se puede transitar con tranquilidad por el territorio y así lo reconocen tanto los salvadoreños como ciudadanos de otros países que llegan a disfrutar de las riquezas naturales que ofrece El Salvador.

“Queríamos venir a conocer y hoy que estamos acá nos parece muy bello, muy seguro, muy limpio. Felicito al Presidente Bukele porque hemos visto el avance que ha tenido la nación. Ver a la Orquesta Sinfónica de El Salvador es algo increíble y espero que sigan con estas actividades”, expresó el visitante guatemalteco, William Ortiz.