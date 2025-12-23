Pandilleros reciben condenas de hasta 353 años de prisión

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que dos pandilleros miembros de la MS-13 han sido condenados hasta 353 años de prisión por cometer varios delitos graves.

«Los imputados operaban en los distritos de Santa Rosa de Lima, Anamorós, Conchagua y en colonias de La Unión como Campo Villalta, Punta Jocote y otras», mencionó la Fiscalía mediante una publicación en la plataforma de X.

Entre los condenados están:

Rafael Ventura fue condenado a 353 años de prisión por los siguientes delitos:

-4 homicidios agravados.

-5 casos de extorsión agravada.

-1 intento de homicidio.

-Proposición, conspiración y asociaciones delictivas.

-6 casos de proposición y conspiración para cometer homicidio.

-Contrabando de mercadería.

-Tráfico ilícito de arma de fuego.

Dionisio Jiménez fue condenado a 315 años de cárcel por los siguientes delitos:

-11 casos de extorsión agravada.

-Organizaciones terroristas.

-2 homicidios agravados.

-Tráfico ilícito de arma de fuego.

-Contrabando de mercadería.