Pandilleros reciben condenas de hasta 353 años de prisión

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que dos pandilleros miembros de la MS-13 han sido condenados hasta 353 años de prisión por cometer varios delitos graves.
«Los imputados operaban en los distritos de Santa Rosa de Lima, Anamorós, Conchagua y en colonias de La Unión como Campo Villalta, Punta Jocote y otras», mencionó la Fiscalía mediante una publicación en la plataforma de X.
Entre los condenados están:
Rafael Ventura fue condenado a 353 años de prisión por los siguientes delitos:
-4 homicidios agravados.
-5 casos de extorsión agravada.
-1 intento de homicidio.
-Proposición, conspiración y asociaciones delictivas.
-6 casos de proposición y conspiración para cometer homicidio.
-Contrabando de mercadería.
-Tráfico ilícito de arma de fuego.
Dionisio Jiménez fue condenado a 315 años de cárcel por los siguientes delitos:
-11 casos de extorsión agravada.
-Organizaciones terroristas.
-2 homicidios agravados.
-Tráfico ilícito de arma de fuego.
-Contrabando de mercadería.