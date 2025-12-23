Desarrollan inspecciones en los puntos autorizados de venta de pirotecnia en redondel Masferrer

Como parte del Plan Pólvora 2025, esta mañana se desarrollaron inspecciones en los puntos autorizados para la venta de productos pirotécnicos en San Salvador Centro, con el objetivo de prevenir incidentes durante las festividades de Navidad y Fin de Año.

Uno de los puntos verificados fue la Plaza Masferrer, donde las autoridades constataron que los vendedores cumplen con los permisos y medidas requeridas, entre ellas:

En total, 300 puestos han sido habilitados y distribuidos estratégicamente en distritos y zonas, los cuales son supervisados de manera constante para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.

🔘 Licencia de comercialización de pólvora

🔘 Carnet de identificación

🔘 Permiso municipal vigente

🔘 Extintores en buen estado

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a comprar únicamente en puestos autorizados y a hacer un uso responsable de los productos pirotécnicos, priorizando la seguridad de las familias salvadoreñas.