Presentan el Plan de Fin de Año

Con el objetivo de garantizar seguridad y tranquilidad en todos los hogares salvadoreños en las fiestas navideñas y de fin de año la Comisión Nacional de Protección Civil presentaron el Plan de Fin de Año.

Este plan contempla estrategias en playas, parques y plazas, zonas turísticas, establecimientos comerciales, parques recreativos, carreteras de mayor circulación, eventos de concentración masiva y en los puntos de venta y fabricación de productos pirotécnicos, a fin de garantizar el sano esparcimiento de todas las familias.

«Hemos dispuesto de diferentes talentos humanos, son alrededor de 100,000 personas las que estarán trabajando en el Plan Fin de Año. Solo en la Villa Navideña del Centro Histórico tenemos un total de 2,500 talentos humanos, del SEM, Fosalud, PN, Fuerza Armada, Equipos Tácticos Operativos, Cuerpo de Bomberos, entre otras instituciones. El objetivo es tener la listeza operacional para responder rápido, bajo principios metodológicos, y una norma que hay que cumplir, que tiene que ver con la atención prehospitalaria», apuntó.

Este dispositivo entra en vigor desde el 12 de diciembre y permanecerá vigente hasta el próximo 5 de enero.