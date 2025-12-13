Yamil Bukele es el nuevo presidente de la FESFUT 2025-2029

El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) informó que Yamil Bukele fue electo hoy como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol para el período 2025-2029.

Esto se debe al ser la única planilla presentada al Congreso Electoral, su elección se realizó por aclamación, de acuerdo con el artículo 31, numeral 5 de los estatutos de la FESFUT.

«Sentimientos encontrados. Estoy muy contento por el resultado y muy comprometido porque la votación fue por aclamación, como dice el artículo número 31 de los estatutos de la federación», dijo Yamil Bukele

El nuevo comité ejecutivo de la Fesfut quedó conformado por Yamil Alejandro Bukele como presidente; Fabio Miguel Molina y José Eduardo Amaya como vicepresidentes; y Brenda Alejandrina Salmerón, Samuel Eduardo Gálvez, Mario Indalecio Iraheta y Santos Antonio Zelaya como directores.