Adriana Larín: «Fueron más de 4.5 millones de visitantes los que se recibieron, solamente en la villa navideña»

La Directora de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, Adriana Larín, informó que recibieron más de 4.5 millones de visitantes solamente en la villa navideña, lo que representa un crecimiento del 80%, versus el 2024.

“Fueron más de 4.5 millones de visitantes los que se recibieron, solamente en la villa navideña, lo que representa un crecimiento del 80 %, versus el 2024”, destacó Adriana Larín.

De acuerdo con las declaraciones de la funcionaria todas las atracciones estaban llenas desde las 10:00 de la mañana. La entrada fue gratuita, la gente disfrutó hasta altas horas de la noche.

«En la calle Rubén Darío, con la apertura gracias a todas las obras de infraestructura, podemos ver cómo más inmuebles están siendo restaurados. Vamos progresando. El año pasado tuvimos más de 40 inauguraciones, en esa cifra están excluidos los inmuebles que solamente han sido restaurados de fachada», añadió.