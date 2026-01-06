Mario González le dice adiós al Alianza

Alianza Fútbol Club hizo oficial la salida del guardameta salvadoreño Mario González, quien cierra un exitoso ciclo de cinco años con la institución alba, periodo en el que conquistó cinco títulos nacionales y se consolidó como uno de los referentes del club.

Mediante un comunicado, Alianza indicó que, como parte de su compromiso con el crecimiento y proyección internacional del futbolista salvadoreño, se permitió la salida de González tras finalizar su vínculo contractual, para que continúe su carrera en el extranjero.

De acuerdo con reportes de otros medios, el portero estaría cerca de convertirse en nuevo refuerzo de la Asociación Deportiva San Carlos, del fútbol de Costa Rica.

Mario González llegó a Alianza en el año 2020 y rápidamente se adueñó de la portería, siendo protagonista en múltiples finales y encuentros clave, tanto a nivel nacional como internacional. Sus actuaciones determinantes lo convirtieron en una pieza fundamental en la historia reciente del conjunto albo.