MARN: «Martes con cielo despejado y Vientos»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se espera que el territorio salvadoreño se mantenga con cielo despejado y la presencia de Vientos nortes, sin la presencia de lluvias.

«Martes con cielo despejado y Vientos. Durante la mañana el cielo estará despejado, por la tarde y noche se prevé cielo poco nublado sin lluvias», manifestó el MARN en redes sociales.

Además, la Cartera de Medio Ambiente mencionó que el ambiente estará caluroso durante el día y fresco en la noche y madrugada.

«Se mantendrán vientos del noreste con velocidades entre 10 y 22 km/h» informó el Ministerio de Medio Ambiente en redes sociales.