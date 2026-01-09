Detienen a hombre que presuntamente lesionó a dos personas mientras ingerían alcohol

Douglas Cetino Paz, de 35 años, lesionó a dos hombres mientras ingerían bebidas alcohólicas, en un hecho registrado en la lotificación Laderas, del distrito de Caluco, en Sonsonate Este.

Entre las víctimas se encuentra un primo del agresor. Ambos heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica por múltiples lesiones en el rostro, brazos y dedos.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mayoría de las heridas fueron provocadas con un envase quebrado durante el altercado.

Las autoridades informaron que Douglas Cetino Paz será remitido por el delito de lesiones, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.