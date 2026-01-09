MARN: «Finalizamos la semana con cielo nublado desde la mañana»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que la semana de este viernes finalizará con cielo nublado desde la mañana, con probabilidad de la presencia de lluvias breves a partir de la tarde.

«Finalizamos la semana con cielo nublado desde la mañana. Por la tarde, la nubosidad se mantendrá en la zona montañosa, con probabilidad de lluvias breves al norte de Santa Ana y Chalatenango», dijo la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por el MARN, el ambiente será cálido durante el día y más fresco en la noche.

«El viento variará entre 10 y 20 km/h. Toma en cuenta estas condiciones para planificar tu día y comparte el pronóstico para que más personas estén informadas», indicó el MARN.