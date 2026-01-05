Manolo González, mejor entrenador de LaLiga en diciembre

Madrid, 5 ene (EFE).- Manolo González, técnico del Espanyol, fue elegido mejor entrenador de LaLiga EA Sports del pasado mes de diciembre, en el que su equipo ganó los tres encuentros de esta competición que disputó, frente al Rayo Vallecano en el RCDE Stadium y contra Getafe y Athletic Club fuera de casa.

González sucede en el palmarés del galardón a Marcelino García Toral, del Villarreal, que fue designado mejor entrenador del mes de noviembre.

En la votación de diciembre, el técnico del Espanyol superó a Hansi Flick (Barcelona) y a Claudio Giráldez (Celta). No es la primera vez que el gallego obtiene este premio, ya que también fue nombrado mejor entrenador del pasado mes de abril, en la temporada 2024-2025.

Antes de la derrota contra el Barcelona en el derbi del pasado sábado, el Espanyol acumulaba en la competición liguera cinco victorias consecutivas, incluyendo las obtenidas frente a Sevilla y Celta en las últimas semanas del mes de noviembre.

Estos resultados permiten a los pericos estar quintos en la tabla con 33 puntos, provisionalmente en posición de acceder a las competiciones europeas la próxima temporada.

Cinco puntos separan al Espanyol del Atlético de Madrid, cuarto clasificado, con un partido más disputado. El conjunto blanquiazul venció en diciembre al Rayo Vallecano por 1-0, al Getafe por 0-1 y al Athletic Club por 1-2, con remontada incluida.

La única derrota del Espanyol en el mes de diciembre no fue en LaLiga EA Sports, sino en la Copa del Rey. A pesar de su buen estado de forma en el torneo de la regularidad, los pericos cayeron eliminados en la primera ronda de esta competición contra el Atlético Baleares por 1-0.

