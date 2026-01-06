Atrapan a 4 personas quienes presuntamente transportaban droga

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de 4 personas quienes en el departamento de La Paz se trasladaban en dos vehículos, donde presuntamente también transportaban droga.

«Durante uno de nuestros controles vehiculares en el departamento de La Paz, capturamos a 4 sujetos quienes transportaban droga en dos vehículos», informó la PNC por medio de redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, los imputados fueron identificados como: Medardo Alberto Avilés Rivas; José Roberto Amaya de Paz; José Alejandro Ventura Amaya y Jefferson Ariel Amaya Pineda.

«Serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas», informó la Policía Nacional Civil en redes sociales.

