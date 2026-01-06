Reducen las personas quemadas por pólvora

El Director de Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, indicó que las personas quemadas por pólvora en el 2025 tuvo una reducción del 3% en comparación con el año del 2024, del 23 de diciembre al 2 de enero.

El caso de personas quemadas por pólvora, del 23 de diciembre al 2 de enero, se registraron 240 personas lesionadas; mientras que en 2025 se contabilizaron 232 casos, lo que representa una reducción del 3%.

El director del Cuerpo de Bomberos recordó la llegada de la época seca, donde se generan incendios, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía para evitar acciones que puedan generar incendios forestales, de maleza seca o estructurales.

“Entramos a la época seca, caracterizada por fuertes vientos que elevan el riesgo de incendios, y ya estamos listos para responder”, explicó.

