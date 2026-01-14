MARN: «Mitad de semana con sol, calor y vientos»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles se espera que haya sol, teniendo un ambiente caluroso y la presencia de vientos.
«Mitad de semana con sol, calor y vientos. Durante la mañana, el cielo estará entre despejado y poco nublado», dijo el MARN.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la tarde y noche, se espera un poco de nubosidad, principalmente en zonas montañosas y sus alrededores.
«El viento variará de 8 a 18 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 35 km/h, más sensibles en zonas altas. Desde la noche, se espera nuevo ingreso de Vientos Nortes», manifestó el MARN por medio de redes sociales.
