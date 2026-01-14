Capturan a presunto homeboy de la MS13 en Santa Ana Centro

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura e el cantón Primavera, Santa Ana Centro de un supuesto homeboy de la MS13, identificado como: Víctor Hugo Cuellar Linares, de 51 años de edad.

«En el cantón Primavera, Santa Ana Centro, capturamos a Víctor Hugo Cuellar Linares, de 51 años de edad, homeboy de la MS13», dijo la PNC.

De acuerdo con la declaración de la PNC, este sujeto, intentó ocultar los tatuajes que lo vinculan con la pandilla con unos artísticos pero en nuestros registros aparece perfilado como miembro de la clica Criminal Little Cycos.

«Será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas», mencionó la Policía por medio de redes sociales.