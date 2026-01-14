Arriban las primeras delegaciones que participarán en el Tour El Salvador 2026

Con el Tour El Salvador 2026 cerca de iniciar, las primeras delegaciones internacionales que competirán en esta edición comenzaron a llegar al territorio salvadoreño provenientes de Italia, Costa Rica y Países Bajos.

Entre las primeras delegaciones en llegar al país se encuentra el equipo italiano BePink, integrado por seis corredoras, quienes llegan para competir en una de las vueltas ciclísticas más importantes de la región.

“Es la primera vez que estamos en El Salvador, pero estoy segura que nos va a encantar, venimos con ganas de conocer y disfrutar de la cultura salvadoreña”, aseguró la ciclista Marina Garau.

El Tour El Salvador 2026 será del 16 al 31 de enero, contará con la participación de equipos profesionales, continentales y selecciones nacionales, integrados por más de 120 atletas provenientes de América, Europa y Asia.