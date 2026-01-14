Condenan a 15 años de internamiento a menor de edad miembro de la pandilla MS-13

La Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la condena de 15 años de internamiento a un menor de edad quien era miembro de la pandilla MS-13 por el delito de agrupaciones ilicitas.

«El imputado es un menor de edad que fue capturado por miembros de la Fuerza Armada cuando este le daba seguimiento a una víctima», mencionó la Fiscalía en redes sociales.

«La condena fue impuesta por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado», mencionó la Fiscalía en redes sociales.