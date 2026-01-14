Nayib Bukele: «Presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25»

El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó por medio de redes sociales que presentó a la Asamblea Legislativa, la Ley Quincena 25, con la finalidad de fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero.

«Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25. Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares», dijo Bukele.

La Quincena 25 consistirá en un ingreso complementario que se pagará entre el 15 y 25 de enero a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.

El monto de este ingreso complementario será del 50% del salario mensual, además de que no sustituye el salario y no tendrá descuentos de renta, ISSS ni AFP y no podrá ser embargado.

«En el sector privado, la implementación será gradual, responsable y enfocada en proteger el empleo. Este año, el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta», indicó el Mandatario.

Destacando, la Ley Quincena 25 será voluntario para este 2026, sin embargo, para 2027 será obligatorio en el sector privado.