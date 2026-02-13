Atrapan a presunto vendedor de droga en San Salvador Este

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Carlos Vladimir Padilla Tejada, de 24 años de edad, en Tonacatepeque, San Salvador Este, a quien se le incautaron varias porciones de marihuana.

«Este sujeto fue intervenido por nuestros equipos en la urbanización Cimas de San Bartolo Uno, al realizarle un registro preventivo se le encontró droga dentro de un maletín», manifestó la Policía Nacional Civil en X.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, aparte de las porciones de marihuana se le incautaron tres celulares y una Cámara Fotográfica.