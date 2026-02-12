Confirman partidos amistosos para La Selecta masculina y femenina

La Selección de fútbol de El Salvador confirmó su participación en la Concacaf Series, torneo regional que se disputará del 25 al 31 de marzo y que reunirá a 15 selecciones de la región en una serie de partidos amistosos.

El mes de marzo estará enfocado en fortalecer los procesos tanto de la selección mayor masculina como de la femenina, mediante encuentros de preparación que permitan consolidar los planteles y profundizar la idea táctica de sus respectivos cuerpos técnicos.

Masculina tendrá fogueos previos

La selección masculina, dirigida por Hernán Darío Gómez, sostendrá un amistoso internacional el 3 de marzo como visitante ante Pachuca. El conjunto mexicano contará con una combinación de jugadores del primer equipo y de su categoría Sub-23.

Este compromiso forma parte del segundo microciclo de trabajo de 2026, el cual está integrado principalmente por futbolistas de la liga local, con el objetivo de continuar fortaleciendo la base del combinado nacional.

Grupo y calendario

El Salvador quedó ubicado en el Grupo A junto a:

Martinica

Cuba

República Dominicana

Los encuentros se disputarán en el Estadio Cibao, en Santiago, República Dominicana.

Fechas confirmadas:

26 de marzo: República Dominicana vs. El Salvador

República Dominicana vs. El Salvador 29 de marzo: Martinica vs. El Salvador

Femenina también tendrá actividad

Por su parte, la selección mayor femenina, dirigida por Eric Acuña, disputará dos amistosos como visitante ante la Selección femenina de fútbol del Perú los días 4 y 7 de marzo.

Estos encuentros llegarán después de su partido eliminatorio mundialista frente a Barbados, y servirán para mantener ritmo competitivo, elevar la intensidad del grupo e incorporar nuevas jugadoras al proceso rumbo al Mundial de Brasil 2027.