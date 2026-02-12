Luis Ángel Firpo recibe reconocimiento por título de campeón de Torneo Apertura 2025

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, entregó al Club Deportivo Luis Ángel Firpo un reconocimiento especial por coronarse campeones del Torneo Apertura 2025. Al evento asistió la dirigencia, equipo técnico y jugadores del 11 pampero.

El pergamino, que contiene esa distinción, fue otorgado al equipo de primera división en un acto oficial al inicio de la sesión plenaria 97 y contó también con la participación de diputados de Nuevas Ideas del departamento de Usulután: Ángel Lobos, Marisela de Guardado, Johanna Hernández y Omar Villanueva.

“Este es un día muy especial en la Asamblea Legislativa, ya que estamos otorgando un reconocimiento al campeón de la primera división del fútbol salvadoreño, Club Deportivo Luis Ángel Firpo”, inició diciendo el presidente Castro.

Además, destacó que tras 12 años de no obtener un título, el plantel se reivindicó con la afición que siempre se ha mantenido fiel a ellos.

“El equipo usuluteco vuelve al trono de la primera categoría y hace honor a su historia”, expuso el funcionario, quien señaló que con este reconocimiento, los legisladores rinden un homenaje, no solo al esfuerzo por el título obtenido, si no también al legado que han dejado por generaciones.

El equipo, que tuvo sus orígenes en el barrio La Parroquia, en Usulután, fue fundado en 1923 y tras disputar torneos en la zona oriental, ascendió a primera división en 1948, convirtiéndose en un referente del deporte nacional en la década de los 90.

Sobre ello, el presidente del Legislativo recordó que Luis Ángel Firpo “alcanzó 10 campeonatos y consiguió escribir su nombre entre los clubes más representativos de nuestro fútbol”. Después de ello, tuvo un periodo de descenso; pero con disciplina y el apoyo de su afición, obtuvo su undécima copa en diciembre de 2025.

“Hoy, en esta Asamblea Legislativa, también queremos reconocer a los aficionados del Firpo en todo el territorio nacional y los que están fuera del país”, añadió Ernesto Castro.

Distinción honorífica

La Asamblea Legislativa reconoce a personas o instituciones que, por sus méritos y aportes, contribuyen al desarrollo social, cultural y deportivo de la nación.

A raíz de ello, cada año se otorga un reconocimiento al equipo de fútbol que obtiene el título de “Campeón de Fútbol de la Primera Categoría Profesional”, tanto en el Torneo de Apertura como en el Torneo de Clausura.

Luego de recibir el pergamino, como símbolo de reconocimiento, el presidente de C. D. Luis Ángel Firpo, Rony Hernández, expresó su agradecimiento por la entrega de esta distinción.