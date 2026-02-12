Estudiantes venezolanos exigen liberación de presos políticos en múltiples ciudades

Caracas/Maracaibo, 12 feb (EFE).- El Movimiento Estudiantil de Venezuela marchó este jueves en varias ciudades del país para exigir libertad en su nación y de todos los presos políticos, en el mismo día en que está prevista la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno encargado.

Con motivo del Día nacional de la Juventud, cientos de personas se congregaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, donde dirigentes estudiantiles y ciudadanos se movilizaron dentro y en las afueras del campus en Caracas, en lo que representa una de las movilizaciones opositoras con más convocatoria desde hace poco más de un año.

«Ni uno, ni dos, que sean todos», corearon los manifestantes, en referencia al proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, por el cual la ONG Foro Penal ha verificado 431 liberaciones hasta el 10 de febrero, mientras que estima que aún hay más de 600 encarcelados.

Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, aseguró que seguirán presionando «hasta que se restituyan todos los derechos civiles y políticos», mientras pidió que «cese la persecución» y lograr «garantías» que lleven al país a una «transición democrática».

En la marcha también participaron estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, así como activistas y familiares de presos políticos, quienes portaron fotos de los detenidos y pancartas con mensajes como: «Este 12 de febrero no es guerra a muerte, es paz» y «Cierren los centros de tortura».

Hiowanka Ávila, hermana del preso Henryberth Rivas, detenido desde 2018, pidió «que se tomen en cuenta todos los casos» para la amnistía y, advirtió en declaraciones a EFE, que con el proyecto actual «están excluyendo a más de 400 presos políticos».

En Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ) también marcharon y exigieron ser incluidos en el debate por la amnistía.

Yeissel Pérez, presidenta de la FCU de LUZ, cuestionó que el liderazgo juvenil no fue convocado para la consulta pública del proyecto de ley, en la cual participaron académicos, ONG y familiares de presos políticos.

La dirigente afirmó que los estudiantes tienen «mucho que aportar» y espera que «abran los espacios de debate» para todos.

En redes sociales, se reportaron marchas en estados como Monagas (este), Táchira (oeste, fronterizo con Colombia, Trujillo (suroeste), Cojedes (centro) y Aragua (norte).

El Día de la Juventud se celebra en Venezuela el 12 de febrero para conmemorar la histórica Batalla de La Victoria de 1814, en el marco de la guerra de independencia.

Publicidad

Es la primera convocatoria a protestas desde el 9 de enero de 2025, cuando ocurrió la última manifestación, antes de entrar en la clandestinidad, de la líder opositora y premio nobel, María Corina Machado, en Caracas.

Estas protestas ocurren mientras el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, recorre las instalaciones de campos que opera Chevron en Venezuela.

(c) Agencia EFE