FGR notifica que Venezolano es acusado de hurtar más de $414 mil de cajeros automáticos

La Fiscalía General de la República (FGR) notificó este día al ciudadano venezolano Greibel Andrés Carrilo Salazar, acusado de haber hurtado un total de $414,230.00 provenientes de distintos cajeros automáticos en el país.

De acuerdo con las investigaciones, Carrilo Salazar operaba junto a otros dos venezolanos y un imputado de nacionalidad mexicana. Los sujetos habrían utilizado una llave maestra para abrir la parte frontal de los cajeros y posteriormente manipularon los sistemas mediante un hardware especializado que les permitió sustraer el dinero.

Las autoridades detallaron que el grupo logró extraer efectivo de al menos 17 cajeros automáticos ubicados en diferentes puntos del territorio nacional, utilizando el mismo método tecnológico para vulnerar los equipos.

Los extranjeros fueron capturados en noviembre de 2025 mientras intentaban hurtar dinero de cajeros instalados en Santa Tecla y Zaragoza. Los imputados venezolanos permanecen detenidos desde diciembre de ese mismo año, mientras las autoridades continúan las labores para hacer efectiva la captura de Anthony William Hernández Guerrero, de nacionalidad mexicana.