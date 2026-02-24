Cámara Alemana y Junior Achievement El Salvador firman Memorando de Entendimiento para fortalecer el vínculo entre talento joven y sector empresarial 

La Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria y Junior Achievement El Salvador firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) que establece un marco de cooperación institucional orientado a fortalecer la conexión entre el talento joven salvadoreño y el sector empresarial vinculado a Alemania y Europa.

El acuerdo, suscrito por la Presidenta de la Cámara Alemana, Karla Klaus, y el Presidente de Junior Achievement El Salvador, Armando Chávez Palomo, busca generar espacios de articulación en temas de formación, empleabilidad, emprendimiento y sostenibilidad, alineados con las tendencias del mercado global y las demandas del ecosistema empresarial.

Un puente entre educación y empresa con visión internacional

La iniciativa se enmarca en la visión estratégica de la Cámara Alemana de fortalecer el ecosistema empresarial bilateral entre El Salvador, Alemania y Europa, incorporando el componente de desarrollo de talento como un eje clave para la competitividad.

En un contexto donde la transformación digital, la sostenibilidad y la internacionalización redefinen las dinámicas productivas, el capital humano se convierte en un factor determinante para atraer inversión extranjera y consolidar cadenas de valor con estándares europeos.

A través de este marco de cooperación, la Cámara Alemana podrá facilitar el contacto con empresas interesadas en participar en iniciativas formativas y de empleabilidad, así como difundir actividades conjuntas previamente acordadas.

Por su parte, Junior Achievement podrá coordinar actividades, gestionar la participación de estudiantes y egresados, y proponer planes de trabajo específicos que fortalezcan la preparación de jóvenes para su inserción en el mercado laboral

Impacto para diferentes audiencias

Para las empresas:

El MoU abre oportunidades para acercarse a talento joven con mentalidad emprendedora, habilidades técnicas y formación alineada a estándares internacionales, fortaleciendo la empleabilidad y la futura base de talento para compañías vinculadas a Alemania y Europa.

Para los jóvenes:

Representa una puerta de entrada a redes empresariales internacionales, exposición a buenas prácticas corporativas y comprensión de las dinámicas del comercio exterior y la inversión europea.

Para el país:

Contribuye a consolidar un entorno de cooperación público-privada que fortalece la competitividad nacional, promueve la empleabilidad juvenil y posiciona a El Salvador como un socio estratégico en el entorno europeo.

Esta alianza refleja el compromiso de la Cámara Alemana de ampliar su impacto más allá del comercio bilateral, incorporando el desarrollo de talento como un componente estratégico para fortalecer la relación entre El Salvador, Alemania y Europa en el mediano y largo plazo.