Selecta sub-20 gana su primer encuentro del clasificatorio Concacaf

La Selecta empieza con el pie derecho en el Clasificatorio CONCACAF sub 20 Nicaragua 2026. el cuadro salvadoreño derrotó 3-0 a Guyana Francesa, quedando entre los primeros lugares del grupo A.

Final del partido.

🇸🇻 3 – 0 🇬🇾 pic.twitter.com/SM7bvSnhKo — La Selecta (@LaSelecta_SLV) February 24, 2026

La Selecta comenzó su ventaja de goles desde los primeros minutos del primer tiempo, Johan Ortiz, firmó el 1-0, mientras que Luis Tobar en al 40′ puso el segundo tanto, por lo que cerraron con un solido 2-0 el primer tiempo.

Para el segundo tiempo, Luis Tobar al 62′ marcó su doblete y el 3-0 para La Selecta sentenciando a Guyana Francesa.

Además, en los primeros partidos del Grupo A, en el que también está la Sub-20 de El Salvador, Granada derrotó 2-1 a Saint Martin y Surinam goleó 7-2 a Belice.

Con este resultado, El Salvador quedó en segundo lugar, superado por diferencia de goles tras la goleada de Surinam a Belice.