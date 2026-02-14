Continúan llegando extranjeros al país para los últimos dos conciertos de Shakira

Cientos de turistas, principalmente provenientes de Guatemala, continúan ingresando a El Salvador por vía terrestre para asistir a los dos últimos conciertos de Shakira en el país. El flujo de visitantes se mantiene constante en los principales puntos fronterizos, donde se observa mayor afluencia de viajeros durante esta semana.

Las autoridades informaron que el movimiento migratorio ha incrementado en los últimos días, especialmente en las fronteras terrestres, debido al interés de los fanáticos por participar en las presentaciones finales de la artista internacional. Equipos migratorios y de seguridad mantienen operativos para agilizar el ingreso y garantizar el orden.

El sector turismo también reporta impacto positivo, con mayor demanda en hoteles, transporte y comercios cercanos al estadio Mágico González.