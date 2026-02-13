Habilitan refugios para personas afectadas del incendio al oriente de San Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro, informó la habilitación de refugios para resguardar a las personas afectadas por el incendio ocurrido esta madrugada en el oriente del departamento capitalino.

«Personal municipal habilita refugios para resguardar a las personas afectadas por el incendio en la 4ª avenida Sur y 8ª calle Oriente de la capital», dijo la comuna capitalina a través de su cuenta de prensa en X.

A las 4:04 a. m., el personal de Bomberos ya se encontraba en el lugar iniciando labores. Gracias a la intervención coordinada, el incendio fue confinado aproximadamente a las 5:59 a. m. Lograr la estabilización de un siniestro de esta magnitud en un lapso de dos horas.

«Desplegamos seis vehículos de extinción y más de 50 bomberos. Ejecutamos maniobras de ataque directo, enfriamiento y contención perimetral para evitar la propagación hacia viviendas cercanas», dijo el Director del cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano.

Destacando, lamentablemente para este siniestro de gran magnitud se reportó 5 personas fallecidas.