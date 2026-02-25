Extinguen Incendio en chatarrera en San Pedro Perulapán

Un incendio se registró en una chatarrera ubicada en el kilómetro 21 ½ de la carretera Panamericana, en el distrito de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador ejecutaron un ataque directo para controlar y liquidar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia estructuras cercanas.

En una actualización posterior, las autoridades informaron que la emergencia fue controlada en su totalidad, descartando riesgo de propagación en la zona.

Actualmente, los equipos permanecen en el lugar realizando labores de remoción, enfriamiento y liquidación de focos aislados, como parte del protocolo para prevenir una posible reactivación del incendio.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.