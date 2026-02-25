“Pares y Nones”: una propuesta que transforma el dolor en movimiento

La Compañía Nacional de Danza se prepara para llevar al escenario una poderosa propuesta de danza contemporánea titulada “Pares y Nones”, una puesta en escena que explora la dualidad humana y nos recuerda que, incluso después de la oscuridad más profunda, siempre existe un camino hacia la claridad.

A través del lenguaje del cuerpo, la obra invita al público a reflexionar sobre los contrastes que definen la experiencia humana: luz y sombra, fuerza y fragilidad, caída y resurgimiento. Cada movimiento construye un diálogo emocional que conecta con la sensibilidad del espectador.

Las funciones se realizarán en el Teatro Nacional de San Salvador en las siguientes fechas:

Teatro Nacional de San Salvador

Viernes 27 de febrero | 7:00 p.m.

Sábado 28 de febrero | 6:00 p.m.

Domingo 1 de marzo | 4:00 p.m.

Los boletos están disponibles en la taquilla del teatro y a través del enlace en el perfil oficial.